Сделано с Россией

Рассказываем о достижениях российских предприятий и ученых, без которых невозможна планомерная работа крупнейших отраслей. Подробно об экспортном потенциале отечественных технологий, которые составляют достойную конкуренцию иностранных аналогам, а то и вовсе их не имеют

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