Проект «Известий» Сделано с Россией

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Рассказываем о достижениях российских предприятий и ученых, без которых невозможна планомерная работа крупнейших отраслей. Подробно об экспортном потенциале отечественных технологий, которые составляют достойную конкуренцию иностранных аналогам, а то и вовсе их не имеют

читать
Сделано с Россией

Рассказываем о достижениях российских предприятий и ученых, без которых невозможна планомерная работа крупнейших отраслей. Подробно об экспортном потенциале отечественных технологий, которые составляют достойную конкуренцию иностранных аналогам, а то и вовсе их не имеют

читать
Сделано с Россией

Рассказываем о достижениях российских предприятий и ученых, без которых невозможна планомерная работа крупнейших отраслей. Подробно об экспортном потенциале отечественных технологий, которые составляют достойную конкуренцию иностранных аналогам, а то и вовсе их не имеют

читать
закрыть небо

Как система «Млечный путь» поможет защитить околоземное пространство России и ее партнерам

На страже безопасности

Российские мобильные лаборатории спасают мир от глобальных угроз

Невидимый щит

«Лаборатория Касперского» продолжает экспансию на международный рынок

Защитить экватор

Российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьбе с новыми вспышками

Тонкая сеть

Всё о российской системе распознавания лиц, которая поставляется в 26 стран мира

Я и мой двойник

Первый стандарт для цифровых копий представлен в России

«Она» от нас

Как отечественные голосовые помощники покоряют мировой рынок

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закрыть небо

Как система «Млечный путь» поможет защитить околоземное пространство России и ее партнерам

На страже безопасности

Российские мобильные лаборатории спасают мир от глобальных угроз

Невидимый щит

«Лаборатория Касперского» продолжает экспансию на международный рынок

Защитить экватор

Российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьбе с новыми вспышками

Тонкая сеть

Всё о российской системе распознавания лиц, которая поставляется в 26 стран мира

Я и мой двойник

Первый стандарт для цифровых копий представлен в России

«Она» от нас

Как отечественные голосовые помощники покоряют мировой рынок